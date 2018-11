Robinsons betrapt op geheim overleg 15 november 2018

Intriges alom op het 'Expeditie Robinson'-eiland vanavond. Vooral Arnaude (foto) maakt zich zorgen, want zij zit met een 'zwarte stem' en loopt het meeste risico op een exit. Als de blondine de immuniteitsproef niet wint, wordt het dus bang afwachten. Want samen met Imke is ze de enige overblijver van het oude Kamp Noord. Net zij betrappen de andere kandidaten midden in een geheim overleg. Alleen de invloed van Fré kan Arnaude nog redden, want hij stookt iedereen bewust op om meerdere stemmen op Imke te zetten. Zo wil hij vermijden dat hij zelf kostbare stemmen moet gebruiken. Een strategisch sterk plan - al kan het ook als een boemerang terugkeren. Alleen Robbe is immuun voor het gekonkelfoes. Hij zit al dagen eenzaam op winnaarseiland. (KD)

