Robert Herbin (81) overleden 29 april 2020

00u00 0

Robert Herbin, de legendarische coach van Saint-Étienne, is op 81-jarige leeftijd overleden. Herbin lag sinds vorige zaterdag in het ziekenhuis voor ernstig hart- en longfalen.

Robert Herbin was 23-voudig Frans international (o.a. op het WK 1966 in Engeland) en werd in een spelerscarrière van 15 seizoenen vijf keer kampioen en drie keer bekerwinnaar met Saint-Étienne.

In 1972, op nauwelijks 33-jarige leeftijd, werd Le Sfinx - zijn bijnaam omdat hij zelden emoties toonde - hoofdcoach van Les Verts. In de volgende elf seizoenen veroverden de groen-witten onder zijn leiding nog vier titels en drie bekers. Enkel een Europese beker bleef uit. In 1976 verloor Saint-Étienne de finale van EC I van Bayern München (1-0) in Glasgow.

Van 1987 tot 1990 keerde Herbin nog even zonder succes terug naar het Stade Geoffroy-Guichard.

