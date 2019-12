Exclusief voor abonnees Robbie Williams evenaart record van Elvis Presley 09 december 2019

Robbie Williams kan zich officieel meten met één van de meest succesvolle artiesten aller tijden. De zanger staat deze week met zijn nieuwe album 'The Christmas Present' bovenaan de Britse hitlijsten, en scoort daarmee zijn dertiende nummer 1-album. Robbie evenaart zo het record van Elvis Presley, als solo-artiest die de Britse albumlijst het meest heeft aangevoerd. Alleen The Beatles stonden vaker bovenaan de hitlijst, met vijftien noteringen. Robbie Williams zelf is apetrots. "Het is een geweldige prestatie. De plaat betekent meer voor me dan alle andere albums die ik heb gemaakt."

