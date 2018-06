Robbert en Petra gaven al hun bezittingen weg: "We hebben nog geen dag kou of honger geleden" NIKS MOET... ZELFS NIET... BEZITTINGEN HEBBEN Lene Kemps

02 juni 2018

00u00 31 De Krant "Alles moet weg", schreef Robbert Vesseur (32) zes jaar geleden in zijn blog, en dat bedoelde hij letterlijk. Robbert is samen met zijn vrouw Petra de bezieler van de 'geefeconomie', een systeem waarin bezittingen geen rol spelen. Iedereen geeft wat hij wil en krijgt wat hij nodig heeft. Een idee dat moeilijker uitvoerbaar is dan het lijkt.

Op weg naar Robbert en Petra zijn we er in de auto de hele tijd over bezig. Hoe zou dat nu werken, die geefeconomie? Theoretisch kunnen fotograaf Steven en ik het ons nog voorstellen: een systeem waarbij geen financiële transacties meer bestaan, maar dat uitsluitend functioneert via samenwerken, geven en ontvangen. We beginnen met het simpele principe: ik heb honger, dus ik krijg een brood van de bakker. Dat de bakker op zijn beurt zijn oven gekregen heeft, kunnen we ook nog bevatten. Maar werken al die mensen in de ovenfabriek dan gratis? En hoe zit het met de energie die de fabriek nodig heeft?

