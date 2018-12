Robben vertrekt 03 december 2018

Arjen Robben (34) kondigde officieel aan wat al langer in de lucht hing: hij vertrekt na dit seizoen bij Bayern München. Bayern deed z'n job bij Werder Bremen (1-2) en naderde zo tot twee punten op Mönchengladbach, dat met 2-0 in Leipzig verloor. Pas de derde seizoensnederlaag voor het team van Thorgan Hazard, die 90 minuten tussen de lijnen stond. Dortmund blijft autoritair leider. Axel Witsel maakte de 90 minuten vol in de 2-0-zege tegen Freiburg. (VH)