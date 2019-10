Exclusief voor abonnees Rob de Nijs stopt met optreden, maar blijft albums maken 10 oktober 2019

00u00 0

Rob de Nijs was overweldigd door alle steunbetuigingen, toen hij vorige maand bekendmaakte dat hij lijdt aan parkinson. De 76-jarige zanger stopt op termijn met optreden - hij wil niet met "een uitdrukkingsloos gelaat" op het podium staan - maar hij sluit niet uit dat er nog meerdere albums volgen. "Er zijn wat ideeën en er ligt materiaal. Móói materiaal, genoeg al om uit te kiezen", zegt Rob in de Nederlandse pers. "Ik zou willen dat het een vrolijker plaat wordt dan de meest recente, 'Niet voor het laatst'." En mogelijk zit er na dat nog te maken eerstvolgende album, nog meer in de pijplijn voor de 'Malle Babbe'-zanger. "Misschien is dat volgende album dus ook wel 'niet voor het laatst'. De studio in, dat kan zolang mijn stem goed blijft. En die zal onder parkinson niet veel te lijden krijgen, hoor." De Nijs maakt eerst zijn huidige toer af en wil daarna nog een afscheidstournee doen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen