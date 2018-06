Roaming 27 juni 2018

Tijdens een bootreis begin juni, vertrekkend van Barcelona om rond Italië te varen en uiteindelijk in Venetië toe te komen, werden mij extra roamingkosten 'buiten bundel' aangerekend van 110 euro, zonder dat mijn limiet was opgebruikt. Deze aanrekeningen gebeurden volgens Orange via een operator uit Bermuda (zo'n 6.500 kilometer van waar ik was) en AT&T uit de Verenigde Staten (zo'n 6.000 kilometer van waar ik was). De uitleg die ik kreeg nadat ik een klacht had gestuurd naar Orange: "Omdat u in Spanje bent vertrokken, kan het goed zijn dat, toen uw verbinding van het netwerk van Spanje wegviel, uw telefoon connecteerde met het netwerk van Bermuda of de VS." Dus kreeg ik geen financiële compensatie. Onbegrijpelijk, vind ik dat. Met de vakantieperiode op komst wil ik graag andere lezers verwittigen.

Stefan De Cleene, Schoten

