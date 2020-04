Exclusief voor abonnees Riziv sust artsen en ziekenhuizen 24 april 2020

Het Riziv reageert op de commotie bij artsen en in ziekenhuizen na het versturen van een brief door de inspectiedienst. Daarin eiste men alle info over ingrepen tussen 30 maart en 20 april. Op het terrein zag men er een poging in om te weten te komen welke ziekenhuizen of artsen zich niet strikt aan de maatregel hielden om 'niet-dringende' ingrepen voorlopig uit te stellen. "Dat is niet zo", zegt het Riziv. "We hebben geen repressieve intenties. We willen enkel zicht op de situatie." Volgens het artsensyndicaat BVAS zijn er ook al inspecties geweest in ziekenhuizen, maar dat ontkent men bij het Riziv. BVAS blijft echter bij haar standpunt: "Men heeft artsen willen intimideren en dat hoort niet." Intussen zegt intensivist Geert Meyfroidt (UZ Leuven) dat "de ziekenhuizen de strenge controles zélf hebben gevraagd. Als je daarmee wacht, is het kwaad geschied en is er een heel groot concurrentieel nadeel ontstaan voor ziekenhuizen die wel correct handelen", aldus Meyfroidt gisteravond in 'Terzake'. (JBG)

