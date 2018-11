River-Boca niet in Argentinië 28 november 2018

00u00 0

De returnwedstrijd van de finale om de Copa Libertadores tussen River Plate en Boca Juniors moet buiten Argentinië worden gespeeld. "De huidige omstandigheden laten het helaas niet toe om de wedstrijd in Argentinië te laten plaatsvinden", klonk het bij de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol. Zaterdag werd de match afgelast na een aanval van River-supporters op de spelersbus van Boca Juniors. Daarbij raakten verscheidene spelers gewond. Onder meer Miami (VS), Asunción (Paraguay) en Genua (Italië) zouden kandidaat zijn om als gastlocatie te dienen op 8 of 9 december. Boca vroeg ondertussen in een brief om River te diskwalificeren en zo zonder te spelen uitgeroepen te worden tot winnaar van het prestigieuze toernooi.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN