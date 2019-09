Exclusief voor abonnees Rivale minder voor Thiam op WK 19 september 2019

Met één rivale hoeft Nafi Thiam over twee weken geen rekening te houden op het WK atletiek in Doha: Carolin Schäfer gaf gisteren forfait. De 27-jarige Duitse zevenkampster, die zilver won op het WK van 2017 en brons op het EK van 2018, sukkelt met een knieblessure en voelt zich niet voldoende fit om haar kansen te verdedigen op het WK. Haar PR bedraagt 6.836 punten, dat van Thiam staat op 7.103. Ook de Litouwse Laura Ikaunice, goed voor brons op het WK van 2015 en vierde in Rio, moest al geblesseerd afzeggen voor het WK. Zo blijft de Engelse Katarina Johnson-Thompson (PR 6.813 ptn) de belangrijkste concurrente voor Thiam in de heptatlon. (VH)