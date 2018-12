Rivaal afgezette schepen applaudisseert als laatste 18 december 2018

De Gentse gemeenteraad stond gisteren bol van de emoties. Niet alleen het afscheid van burgemeester Daniël Termont (65) zorgde daarvoor, ook de gedwongen exit van Christophe Peeters (Open Vld). Hij is al 18 jaar schepen in Gent, maar werd dit weekend bij een interne coup opzijgeschoven. Peeters kwam als allerlaatste de zaal binnen en kreeg meteen een minutenlange staande ovatie van de gehele raad en het talrijk opgekomen publiek. Partijgenoot Sami Souguir, die zijn plaats zal innemen, stond als allerlaatste recht, toekomstig burgemeester Mathias De Clercq schuifelde wat ongemakkelijk over en weer. Peeters gaf geen krimp en stelde zoals elk jaar zijn begroting voor - het stadsbudget dat hij al sinds 2002 in evenwicht houdt. Hij gaf alleen een steek onder water naar De Clercq, die na zijn eerste verkiezing meteen tot schepen werd gebombardeerd. "Ik keer nu terug naar het kloppende hart van de democratie, naar de functie van gemeenteraadslid, waar elke beginnende politieker zou moeten starten." Een oppositieraadslid van CD&V dat gehuldigd werd omdat hij 18 jaar zetelt, gaf zijn medaille spontaan aan Peeters. Op dat moment hield zelfs hij het niet meer droog. (VDS)

