Rits verlengt contract tot 2024, maar is onzeker voor derby 07 maart 2020

Feest ten huize Mats Rits (26), die zijn goeie prestaties met een contractverlenging beloond zag. De Mechelaar kwam in de zomer van 2018 naar Club en tekende nu bij tot 2024. "Ik voelde me hier vanaf dag één thuis", aldus de middenvelder, die na Nieuwjaar topschutter is met vier goals. "Dit is een extra motivatie om er alles aan te doen om de dubbel te pakken." Rits werd na de landstitel onder Leko gehaald als back-up voor Vormer en Vanaken. Tegen de verwachtingen in was hij zowel vorig seizoen als dit jaar in grote delen van de competitie basisspeler. "Mats heeft aangetoond dat hij de mentaliteit van Club heeft", aldus Clement. "Ik heb hem als jong veulen zien debuteren bij Beerschot. Toen was hij een andere voetballer en een andere persoon. Hij heeft een grote stap gezet als speler." Rits incasseerde deze week een trap op training en is onzeker. Afwachten of hij vanavond de aftrap haalt. (TTV)

