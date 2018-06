Ritje met oldtimer eindigt in zware botsing 04 juni 2018

Een ritje met een knappe rode oldtimer BWM Cabrio in Geraardsbergen is zaterdagavond op een drama uitgedraaid. Na een frontale aanrijding werden twee chauffeurs in levensgevaar weggevoerd. Drie geparkeerde wagens deelden eveneens in de brokken. Het ongeval gebeurde rond half negen toen een 22-jarige chauffeur een geparkeerde wagen wou voorbijrijden. Hij merkte een tegemoetkomende wagen te laat op, waardoor beide wagens elkaar frontaal raakten. Beide chauffeurs zaten gekneld terwijl de motoren in brand schoten. De twee slachtoffers werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.