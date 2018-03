Ritje met mountainbike leidt tot bosbrand in Oostenrijk 27 maart 2018

Een tocht met de mountainbike in de Oostenrijkse Alpen heeft afgelopen weekend een bosbrand veroorzaakt. Een Zwitser was er aan het fietsen nabij de stad Nüziders toen hij tijdens een pauze zijn fiets in een weide legde. Zijn oververhitte schijfremmen zorgden er echter voor dat een droge pluk gras vuur vatte. De mountainbiker en twee andere fietsers probeerden de vlammen nog te blussen, maar het vuur verspreidde zich razendsnel over het moeilijk bereikbare terrein. Er waren bijna 150 brandweerlieden en twee helikopters nodig om het vuur geblust te krijgen. Niemand raakte gewond.