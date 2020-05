Exclusief voor abonnees Ritje met gocart? In Oostende mag het, in De Haan niet 28 mei 2020

Naar zee gaan mag alweer, maar wat u daar kan doen, is niet overal gelijk. Oostende (foto), Knokke, Koksijde, Bredene en Middelkerke hebben immers op eigen houtje beslist dat de gocart- en fietsverhuur opnieuw toegestaan is. In de andere gemeenten is het nog verboden, tot woede van de verhuurders daar. "Wij deden het uit noodzaak, om het bloeden van de economie te stoppen", zegt Middelkerks burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD). Volgens hem en de andere burgemeesters wordt het in geen enkel ministerieel besluit expliciet verboden. Maar het mag toch niet, zegt Wilfried Vandaele (N-VA) van De Haan. "Ik heb de vraag recent nog expliciet gesteld." Ook aan onze redactie bevestigen het Crisiscentrum en de gouverneur dat het eigenlijk verboden is. Om de situatie nog absurder te maken, laten de gemeenten die geen toestemming geven wél weten dat ze niet zullen controleren op de naleving van het verbod. "Ik raak er met mijn verstand niet meer bij", zucht verhuurder Eddy Verkempinck uit Nieuwpoort. "Ik mag niet, mijn collega's in Middelkerke wel. Hoe moeilijk kan het zijn om één duidelijke regeling uit te werken?" (BBO)

