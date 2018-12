Rita zei ja. En Ritchie ook 51 Christoff 21 december 2018

Vorig jaar dacht zijn - toen nog - date dat Christoff (42) eigenlijk een klerenwinkel uitbaatte, enkele maanden geleden vroeg de onbetwiste schlagerkoning vriend Ritchie (27) ten huwelijk voor de ogen van 12 miljoen kijkers. Tijdens een groot optreden in Dortmund ging hij op één knie zitten. "Ik wou u zeggen en u laten zien - iedereen graag laten zien - hoe graag ik u zie. En daarom stel ik de belangrijkste vraag uit mijn leven." Een vraag die hij eerst besproken had met de helderziende die hem altijd met raad bijstaat. Rita zei ja, Ritchie zei ja, de Duitsers joelden - zoals steeds als ze Christoff zien. Dacht u dat hij groot was in Vlaanderen, dan moet u eens de oostgrens oversteken. Samen met Jan Smit en Florian Silbereisen vullen ze als KLUBBB3 vlotjes zalen van 10.000 man. Of zoals ze het zelf kwelen: Wir sind mehr, immer mehr, wir sind Schlager! (BHL)

