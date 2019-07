Exclusief voor abonnees Rit van vandaag ingekort naar 59 km 27 juli 2019

Ook de twintigste etappe vandaag, van Albertville naar Val Thorens, wordt drastisch ingekort van 130 naar 59 kilometer. Volgens France Météo zou het behoorlijk gaan spoken in de Savoie. Er wordt nieuw en nog zwaarder onweer aangekondigd, met hevige regenval, hagel en forse windstoten. De Cormet de Roselend (1.968m/ 1ste categorie) en de Côte de Longefoy (1.190m/2de categorie) zijn geschrapt "omwille van de moeilijke weersomstandigheden en geregistreerde modderstromen", meldt organisator ASO. "De start van de rit blijft in Albertville, maar wordt een klein uur verlaat, naar 14.30 uur. Via de N90 gaat het door het dal rechtstreeks naar Moûtiers, van waaruit enkel nog de slotklim wordt beklommen." Ook voor Val Thorens zijn de voorspellingen overigens niet goed. Het kwik zou tegen aankomsttijd niet hoger klimmen dan 9 graden. En de kans op onweer is 100%. (JDK)

