Rioleringswerken Wildernis afgerond, Heikant volgt daarna 03 december 2019

00u00 0

De wegen- en rioleringswerken die momenteel worden uitgevoerd in de omgeving van de Wildernis in Stekene vorderen goed. De aannemer heeft de Zeshoekstraat, de Wildernis en het Bergstraatje definitief opengesteld voor alle verkeer. De Hamerstraat blijft werfzone. In december werkt aannemer Besix verder aan het gedeelte van de Hamerstraat tussen de Hazenhoekstraat en het kruispunt met Heikant. De greppels en boordstenen zijn aangelegd, de asfaltering wordt aangelegd. Vanaf januari 2020 is de Heikant, tussen Verkenstraat en Teerlingstraat, aan de beurt. Het wegdek wordt er vernieuwd en het kruispunt van Heikant met de Hamerstraat wordt volledig heringericht. Zonder onvoorziene omstandigheden is dit project voor april 2020 afgerond.

