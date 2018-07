Rioleringen slaan zelf alarm 17 juli 2018

Burgervader Leopold Lippens (Gemeentebelangen) gelooft sterk in het potentieel van smart cities. Dat bewijzen de 66 sensoren die hij in samenwerking met de Franse energiereus Engie liet installeren in Knokke. Eén van de belangrijkste toepassingen is het meten van de waterstand. "Sensoren meten het waterniveau van vier kritieke riolen", zegt Lippens. "Als het water een alarmerend peil bereikt, gaat er automatisch een alarm af. Zo kunnen we tijdig ingrijpen." Ook het verkeer in de badplaats wordt gemonitord. Met één muisklik weet Knokke hoeveel verkeer er zich op een bepaald uur verplaatst over de belangrijkste toegangsweg van de kustgemeente. (MMB/YDS)

