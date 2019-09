Exclusief voor abonnees Ringen van Saturnus zijn ijdel 28 september 2019

00u00 0

Niet alleen mensen zien er graag jonger uit dan hun ware leeftijd, dat geldt ook voor wonderlijke natuurverschijnselen. Zo blijven de ringen van Saturnus met de wetenschappers een loopje nemen. Begin dit jaar beweerden onderzoekers nog dat de ringen naar kosmische termen piepjong zijn. Dat wil zeggen: ze zouden tussen de 10 en 100 miljoen jaar geleden gevormd zijn, toen de planeet een komeet of object uit de Kuipergordel ving. Dat is pakweg in de tijd van de dinosauriërs.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis