Rik Van Looy krijgt eigen Prijs 18 juni 2018

Rik Van Looy, de enige renner die de toen nog zes grootste klassiekers won (Luik-Bastenaken-Luik, Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix, Parijs-Tours, Ronde van Lombardije én Ronde van Vlaanderen), krijgt zijn eigen koers. Op 7 juli wordt de eerste Grote Prijs Rik Van Looy voor beloften en elites zonder contract afgewerkt, met start in zijn geboortedorp Grobbendonk en aankomst vlak voor zijn standbeeld in 'zijn' Herentals. Waren aanwezig op de persvoorstelling: generatiegenoten Herman Vanspringel en Ward Sels, net als onze columnist Hugo Camps (foto). Hij bracht hulde aan de 84-jarige 'Keizer van Herentals': "Rik Van Looy is voor mij eeuwigheid. Hij is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Als kleine jongen moest ik huilen wanneer Van Looy een koers verloor. Gelukkig won hij bijna altijd. Rik is een estheet. Er is voor mij geen mooier beeld dan Rik in al zijn nijdigheid, passie en honger op zijn fiets te zien en hem er iedereen te zien af rijden. Ik geloof niet dat er ooit een tweede Rik Van Looy is gekomen met dié vechtlust, dát temperament, en met klasse. Hij is ook het levende visitekaartje voor de Kempen. Er is niemand, ook Tom Boonen niet, die deze regio zo'n menselijk gelaat heeft gegeven." Van Looy rijdt nog een drietal keer per week met de fiets, telkens zo'n 60 km. "Naar Antwerpen en terug." (TT)

