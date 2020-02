Exclusief voor abonnees Rik Torfs COLUMN | Scène 25 februari 2020

Fabienne is tien en ziet eruit als een kind van zeven. Ze is klein. Denken doet ze als iemand die drie jaar jonger is dan zijzelf. Misschien wel vier. Vier, dat zien haar ouders ook. En ze houden van haar. "We hopen dat ze later zelfstandig kan wonen", zegt haar mama. "En dat ze een mooi, eenvoudig baantje vindt. Daarmee zouden we heel erg blij zijn." Fabienne is in 2009 geboren: "Een prachtig wijnjaar. Maar of de kleine meisjes die toen op de wereld kwamen even geweldig waren, dat weet ik toch niet zeker", spot haar vader liefdevol. Hij ziet haar zo graag dat hij een beetje met haar mag lachen. Fabienne giechelt, ze heeft er plezier in. De scène ontroert mij diep. Ik moet ontzettend veel moeite doen om het niet te laten merken. Want het leven met Fabienne moet normaal blijven, alledaags, doodgewoon, zonder ook maar het geringste gevoel van opoffering van wie dan ook.

