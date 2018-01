Rik Torfs COLUMN | Liefde en Twitter 00u00 0

Wie Twitter een beetje volgt, en een beetje is echt wel genoeg, krijgt de indruk dat we in dit land met getrokken messen tegenover elkaar staan. Het krioelt van de fascisten, communisten, narcisten en extremisten. Woede en verontwaardiging alom. Vastbeslotenheid ook om mensen te krenken en carrières te kraken. De lelijke gelaatstrekken van het grote gelijk.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN