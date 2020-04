Exclusief voor abonnees Rik Torfs COLUMN | Fietsendief 28 april 2020

00u00 0

Mijn vader was rechter in Mechelen kort na de Tweede Wereldoorlog. Hij vertelde dat hij en zijn collega's een fietsendief veroordeelden tot één jaar effectieve gevangenis. "Dat zou nu natuurlijk fel overdreven zijn", zei hij in de jaren negentig, een tijd dat studenten graag fietsen 'leenden' na een nachtje stappen. In mijn gedachten zag ik me al lesgeven in Leuven Hulp. Eén jaar cel? Komaan. Veel te streng.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen