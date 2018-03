RIK TORFS COLUMN | Dertig jaar cel 27 maart 2018

Carles Puigdemont kan in Spanje tot dertig jaar celstraf krijgen. Je ziet hem in de zomer van 2048 de kerker verlaten. Hij is 85, flink nog, zijn muziekleraar-achtig kapsel wat bijgeknipt, grijzer ook. Edoch, 85, een leeftijd waarop nieuwe criminele activiteiten moeilijk worden. Een bankoverval, je bent er gewoon te traag voor.

