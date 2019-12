Exclusief voor abonnees Rik Torfs COLUMN | Paniek 10 december 2019

00u00 0

Het kan geen kwaad verstandig te zijn. Maar gevoelens zijn belangrijker. Hoe meer een mens er heeft, hoe beter. Vergeet vooral niet ze in de groep te gooien. De meeste gevoelens vinden we goed, behalve sommige. Die geven we een andere naam. Zo zal niemand van zichzelf beweren dat hij jaloers is. Beter klinkt het gedreven te worden door een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Al komt dat vaak op hetzelfde neer. Gierigheid is ook niet meteen een eigenschap om enthousiast mee uit te pakken. Iemands positie op de huwelijksmarkt verzwakt erdoor. Niemand is graag met een vrek getrouwd. Dan klinkt 'vrijwillige soberheid' helemaal anders. Ofschoon het resultaat hetzelfde is.

