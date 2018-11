Rik Torfs COLUMN | Duurzaam drinken 27 november 2018

'Dit jaar staat onze eindejaarsreceptie bewust in het teken van duurzaamheid', prijkt op de uitnodiging. Het is een rage. Je hoort en leest het overal. Wanneer een receptie duurzaam is en wanneer niet, blijft onduidelijk. Duurzaam kan bezwaarlijk betekenen dat aan de receptie geen einde komt, dat je blijft praten en drinken tot de laatste overblijver uitgeput omvalt. Zoals bij de dansmarathon die tijdens de Grote Depressie van de jaren dertig in Californië plaatsvond. De deelnemers, die er alles voor over hadden om door talentzoekers van de filmindustrie te worden opgemerkt, dansten tot ze erbij neervielen.

