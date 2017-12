Rik Torfs COLUMN | Beckenbauer 00u00 0

De dag voor Kerstmis had ik geluk. Ik hoefde geen uitgebreid maal te bereiden of te eten. Dus keek ik naar een voetbalwedstrijd die op 7 juli 1974 werd gespeeld, de wereldbekerfinale tussen West-Duitsland en Nederland. De Duitsers wonnen met 2-1. Nooit eerder zag ik die wedstrijd volledig. Toen hij werd gespeeld, was ik met vakantie in het communistische Praag. De stad was leeg en donker, verborg haar schoonheid achter een rag van verdriet. In de hotelbar vernam ik de uitslag van een dronken Duitser. "Wir sind Weltmeister", schreeuwde hij alsof hij pas een penalty had omgezet.

