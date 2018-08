RIK TORFS COLUMN | Ober 02 augustus 2018

De ober van restaurant Transatlantico in de haven van Napels is voortreffelijk gekleed. Zwarte vest, wit hemd, strikje. Zoals zijn grootvader, mocht die hier ook hebben gewerkt. Zou best kunnen, bedenk ik. Tradities zijn belangrijk in een stad als Napels. Beroepsernst ook. Terwijl op de aangemeerde boten succesvolle manspersonen eindeloos met touwen bezig zijn en onder elkaar korte gesprekken van een, wie weet, hoog filosofisch gehalte voeren, bedient de ober de gasten op het terras. Hij is een oudere man, helemaal kaal, erg alert, buitengewoon vriendelijk. En mooi in zijn uniform. Echte schoonheid die je op zeiljachten niet aantreft.

