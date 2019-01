RIK TORFS COLUMN | Arme brexiteers 15 januari 2019

00u00 0

Vandaag wordt duidelijk of de brexit er gauw komt, welke brexit precies, of er uitstel mogelijk is. Verkiezingen. Een nieuw referendum. Iets anders. De brexit is voor een redelijk mens onbegrijpelijk. Het probleem is: nooit heb ik een redelijk mens ontmoet, mezelf inbegrepen. Altijd sluipen emoties in ons denken binnen, soms goed gecamoufleerd, soms minder. Dat is bijvoorbeeld het verschil tussen Barack Obama en Donald Trump.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over politiek

Verenigd Koninkrijk