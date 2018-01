Rik Torfs COLUMN | Vijf voor twaalf 00u00 0

Sinds mijn prille jeugd is het vijf voor twaalf. Er was altijd wel iets heel dringends aan de hand. Het ging de verkeerde richting uit met onze samenleving. Verontwaardiging borrelde op. Onmiddellijke actie was noodzakelijk. Wantoestanden werden aangeklaagd, schuldigen gezocht, heiligen vereerd, ketters verbrand. Er was een tijd dat we geen mosselen mochten eten omdat er kwik in zat. Alle wouden zouden sterven door de zure regen. John F. Kennedy, patroonheilige van de vrouwonvriendelijke rokkenjagers, kreeg een tunnel in Antwerpen. Nog deze eeuw las ik dat er nooit een slechtere president van Amerika zou zijn dan George W. Bush. Er waren jaren dat het verboden was te verbieden en mensen elkaar begroetten op straat. En ik herinner mij hoe de hoofdredacteur van een belangrijk weekblad over de katholieke kerk schreef: 'If you can't beat them, join them.'

HLN