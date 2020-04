Exclusief voor abonnees Rik Torfs COLUMN | Pasen 11 april 2020

Aan een groepje jongeren dat op een zonovergoten caféterras zit, vraagt een journalist: "Kennen jullie de betekenis van Pasen?"Ze gniffelen wat, gooien elkaar vlugge blikken toe. "Iemand legt dan eieren." "De paashaas?" Gelach. Bij sommigen proef je lichte nervositeit. Het is altijd leuker iets wel dan iets niet te weten. De vraagsteller dringt aan, peilt naar de christelijke invulling van Pasen. "Toen werd Jezus geboren!", roept een jongen uit. En Kerstmis dan? Oei. Dan ook. "Twee verjaardagen, dat moet leuk zijn", droomt een meisje weg. Haar vriend vergat de hare. Het is een tafereel van vorig jaar. Nu even geen terrassen.

