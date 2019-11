Exclusief voor abonnees Rik Torfs COLUMN | Dagboek 12 november 2019

Al enkele dagen lees ik in het dagboek dat Julien Green (1900-1998) tussen 1919 en 1940 bijhield. Als Amerikaan uit het zuiden van de States schreef hij haast uitsluitend in het Frans. En woonde in Parijs. De nieuwe editie van zijn Journal bevat passages die Green tijdens zijn leven niet durfde te publiceren. Pas na zijn dood mochten ze het licht zien, vond hij. Zo geschiedde vorige maand, op een moment dat de auteur zelf al een beetje vergeten is. Wie schrijft, die blijft niet.

