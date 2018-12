RIK TORFS COLUMN | Twee waarheden 20 december 2018

Over honderd jaar zijn er vrouwelijke priesters in de katholieke kerk. En bestaat België niet meer. Het eerste juich ik toe. Het tweede veel minder. België, een multicultureel land, dat juist in tijden van superdiversiteit dreigt te verdwijnen. Grote verschillen zijn vaak makkelijker te overbruggen dan kleine. Zoals een trotse wereldburger misschien wel elke dag met zijn partner klinkende ruzie maakt.

