Rik Torfs COLUMN | Groetjes uit Poitiers 13 augustus 2019

Bij het ontbijt in Hôtel de l'Europe zie ik vier oudere mensen, twee koppels, postkaarten schrijven. Een tafereel dat me plotseling ontroert, ik zou wel kunnen huilen. Omdat het aan vroeger doet denken. En omdat kaartjes schrijven van aandacht getuigt. Het neemt enige tijd in beslag, vergt zorgvuldigheid. Het juiste kaartje voor de juiste bestemmeling. Welke afbeelding zou hij of zij mooi vinden? Het marktplein, de rotspartij, de romaanse kerk?

