Rik Torfs COLUMN | Kerstmis

Ik hoop dat Kerstmis voor u een prachtige dag wordt. Al is dat niet zeker. Dat is niet erg, hoeft niet tot schuldgevoelens te leiden. Er zijn mensen die in de kersttijd sterven. Anderen zijn eenzaam. Bij verhalen over kerstcadeaus denken ze: 'Wie moet ik dan een cadeau geven? Van wie zou ik er één krijgen?' Eenzaamheid is zoals armoede. Een mens schaamt zich ervoor, toont ze niet. Ze komt voor op onverwachte plekken. Maar in de jubelsfeer van Kerstmis kan de confrontatie moordend zijn. Ook wie aan een groot familiefeest deelneemt, kan zich helemaal alleen voelen, obligaat glimlachen bij gepolijste conversaties, in gedachten heel ver weg zijn, heimwee koesteren naar vervlogen geluk.

