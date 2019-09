Exclusief voor abonnees Rik Torfs COLUMN | Zou u het opnieuw doen? 12 september 2019

Een meisje van veertien stuurde een briefje. Of ze mij mocht interviewen voor school. Met vragen over mijn beroep. Welke zijn de sterke, welke de zwakke punten? En ook: zou ik er opnieuw voor kiezen? Dat is een moeilijke vraag. Zou ik vandaag rechten en kerkelijk recht studeren? Misschien wel. Zou ik voor een loopbaan aan de universiteit opteren? Hoewel ik er doorgaans graag heb gewerkt, waarschijnlijk niet. De tijden zijn veranderd. De administratie is groter en de vrijheid kleiner geworden, zeker voor jongeren die aan het begin van hun loopbaan staan.

