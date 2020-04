Exclusief voor abonnees RIK TORFS COLUMN | Pell 09 april 2020

00u00 0

Het Australische Hooggerechtshof sprak kardinaal George Pell vrij van seksueel misbruik met een 13-jarige misdienaar. Omdat over de feiten twijfel blijft bestaan. Het was woord tegen woord. Dat van de gewezen misdienaar, vandaag een dertiger, en dat van Pell. Eerder was de kardinaal veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. Hij zat een jaar in de cel.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Toon extra opties

De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen