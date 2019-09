Exclusief voor abonnees RIK TORFS COLUMN | Proust 03 september 2019

Er bestaat een prachtig verhaal over de Franse schrijver Marcel Proust (1871-1922). Na de Eerste Wereldoorlog veranderde de samenleving. Wie rijk was, werd arm. Door de instorting van de beurs speelde Proust, zoals heel wat andere welgestelde burgers, een groot deel van zijn fortuin kwijt. Niettemin behield hij zijn oude gewoonte om haast elke dag in het dure Ritz Hotel te dineren. Hoewel hij dus krap bij kas zat. Op een dag vroeg hij discreet aan de huisbewaarder of die hem 50 francs kon lenen. Terwijl de arme man het geld bij elkaar zocht, zei Proust: "Houd het maar. Het was voor u bedoeld."

