Exclusief voor abonnees Rik Torfs COLUMN | Leugens 27 februari 2020

De Iraanse viceminister voor gezondheid Iraj Harirchi gaf eerder deze week een persconferentie waarop hij badend in het zweet aankondigde dat het coronavirus in zijn land onder controle was. Een dag later volgde de mededeling dat hijzelf ziek was geworden. Een ernstige zaak. Ik hoop dat de viceminister spoedig herstelt. Niet omdat zijn scherp intellect op het wereldtoneel onmisbaar zou zijn. Wel omdat hij een mens is en elk mensenleven ertoe doet.

