RIK TORFS COLUMN | Bert 05 juni 2018

Vrijdag ontmoette ik in het Utrechtse Ariënsinstituut een vriend van hem. Die gaf me zijn mailadres en dus stuurde ik Bert een berichtje. Gewoon om hem te groeten, na al die jaren. En te vragen hoe het met hem ging. Fysiek niet geweldig, dat wist ik, vijftien jaar geleden kreeg hij een hartinfarct tijdens een vakantie in Napels. Ook schreef ik hoezeer ik van de samenwerking met hem had genoten. In de jaren negentig waren we allebei lid van de Acht Mei Beweging, een groep van progressieve katholieken die voor mensenrechten in de kerk ijverde, vrouwelijke priesters, opheffing van het verplichte celibaat. Allemaal vergeefs. De Acht Mei Beweging ontbond zichzelf in 2003. De Nederlandse kerk bleef bestaan, maar hoe. Kardinaal Eijk, huidig aartsbisschop van Utrecht, heeft enkel oog voor regels en regeltjes, plakt vast aan zijn gebedsstoel en dreef de kerk naar de marge van de samenleving.

