Misschien ligt in uw woonkamer een krant van dertig jaar geleden die u wegens tijdsgebrek niet eerder kon lezen. Sla haar open en verwonder u. Er staan dingen in over vrouwen of migratie die voorbijgestreefd klinken. Let ook op wat er niet staat en vandaag de publieke opinie verdeelt. Het klimaat. Nultolerantie in het verkeer. Alles verandert. Niets is definitief. Hoewel sommigen hopen van wel.

