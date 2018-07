RIK TORFS COLUMN | Leedvermaak 05 juli 2018

Aan de bar van het hotel kijk ik aanvankelijk met één en algauw met twee ogen naar de strafschoppen. Wie, Colombia of Engeland, gaat naar de kwartfinales van het wereldkampioenschap? Een Brexiteer begaat de eerste misser. Colombia krijgt hoop. Helaas, daarna schiet Andrés Mateus Uribe de bal tegen de deklat. Ten slotte stopt de keeper de strafschop van Carlos Bacca, oud-speler van Club Brugge. Het verdriet spat van zijn gezicht af. Haast ondraaglijk, zoveel tristesse terwijl de halve wereld toekijkt. Ik voel er gêne bij, en wat ik vroeger wellicht niet had gedaan, ik wend mijn blik af. Ook het verdriet van miljonairs is niet om aan te zien.

