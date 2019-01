RIK TORFS COLUMN | Eerlijk 31 januari 2019

Moeten we altijd eerlijk zijn? Natuurlijk. Dat is het juiste antwoord in onze tijd, die hypocrisie schuwt als de pest. Toch overtreden we de regel. Soms. Uit zelfbescherming, lafheid, voorzichtigheid. Zeggen we onze bazen wat we echt denken, zeggen we het onschuldige kinderen die vragen of Sinterklaas bestaat? Niet altijd.

