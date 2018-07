RIK TORFS COLUMN | Theater 26 juli 2018

Milo Rau is artistiek directeur van het theatergezelschap NTGent. Eerder dit jaar kreeg hij kritiek toen hij, via een krantenadvertentie, Syriëstrijders zocht voor een productie. Recent haalde hij weer het nieuws omdat hij besloot een nieuw en duurbetaald kunstwerk van Honoré d'O uit de inkomhal van zijn theater te verwijderen. Het is "een artistieke expressie van de oudere Gentse generatie". In bejaardenhuizen worden ze er wild van. Maar "dit staat haaks op de globale en diverse aanpak waar de nieuwe NTGent voor staat". En waar Rau een Manifest over publiceerde met tien strak geformuleerde regels, hij is een kind van zijn tijd.

