Rik Torfs COLUMN | De grenzen van de rechtsstaat 25 januari 2018

Soms kijken wij met een meewarige blik naar het verleden. Naar mensen die in Hitler geloofden of Stalin geweldig vonden. Die in vrouwen minderwaardige wezens zagen of seks voor het huwelijk vol afschuw verwierpen. Al te gek, inderdaad. Maar hoe zullen de burgers van overmorgen naar onze tijd kijken? Als de periode in de geschiedenis waarin eindelijk alles in orde kwam? Niet zo zeker. Alleszins zullen zij en niet wij die vraag beantwoorden. Dat we in een tijd vol tegenstellingen leven, is ondertussen zeker.

