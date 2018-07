RIK TORFS COLUMN | Een strenge jeugd 28 juli 2018

Het lezen van een roman, waardoor je binnendringt in het bestaan van iemand anders, dwingt je om je af te vragen waar je zelf in het leven staat. Dat is een goede reden om niet te lezen. Of om dat juist wel te doen.

