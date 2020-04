Exclusief voor abonnees Rik Torfs COLUMN | Cijfers liegen (niet) 21 april 2020

Tijdens mijn schooltijd, toen de dieren nog spraken met een Kempens accent, bestond discussie over de vraag hoe je studieresultaten van leerlingen best meet. De plaats die iemand bekleedde in de klas, vierde van twintig jongens bijvoorbeeld. Of het behaalde percentage, 75%. Mensen die sterker in rekenen waren dan ik, beleden hun geloof in het laatste. "Cijfers liegen niet", was hun argument. Maar dat doen ze natuurlijk wel. Leraren gooien misschien met punten omdat ze populair willen zijn. Of ze vertonen een extreme krenterigheid, uit zelfbescherming, om duidelijk te maken dat ze nog altijd veel meer weten dan hun slimste leerlingen. Of ze zitten daar ergens tussenin. Met 75% kun je zowel de eerste als de laatste van de klas zijn.

