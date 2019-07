Exclusief voor abonnees Rik Torfs Forever young 02 juli 2019

Forever young. Mensen dromen ervan, hoe onmogelijk het ook is. Want 'forever' is voor altijd, terwijl onze jeugd onherroepelijk voorbijgaat. Op een zomeravond praat je daarover weleens met leeftijdsgenoten. "Als kind vond ik mensen van zestig stokoud", zegt iemand van zestig. "Ze waren kromgebogen, donker gekleed. En kijk nu eens. We zijn nog even jong als vroeger."

