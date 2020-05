Exclusief voor abonnees Rik Torfs COLUMN | Bloedberg 28 mei 2020

Enkele jaren geleden, toen exotische reizen nog gebruikelijk waren, maakte ik een wandeling in het Zuid-Hollandse kustplaatsje Monster. Plotseling stond ik, tussen het duingewas, voor de Bloedberg. Een zandheuvel van elf meter hoog die een uitzicht over het landschap bood. Er stond een plaatje bij. De Bloedberg werd in 1934 kunstmatig opgericht door tientallen werklozen uit het dorp. De burgemeester nam het initiatief. Het was crisis en de mensen moesten iets nuttigs doen. Zo bleven ze bezig. Van vernederende, vervreemdende arbeid gesproken. Het was niet prettig kijken naar die Bloedberg. Ook zijn naam klonk onappetijtelijk, zeker rond etenstijd.

